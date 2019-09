Veel te druk op N279, dus provincie komt met elektrische deelfietsen en -scooters

Om een ritje te maken op de fietsen, scooters en in de auto's moeten mensen wel een app downloaden. Ook kun je de app gebruiken om met de trein en de bus te gaan. Er komen geen pasjes of abonnementen bij kijken. De app is ook in andere plaatsen in Nederland te gebruiken.

"De ontwikkelingen op het gebied van andere vormen van vervoer gaan snel", zegt Christophe van der Maat, gedeputeerde mobiliteit. "Er zijn tegenwoordig veel manieren om slimmer en schoner te reizen. Op deze manier kunnen we tijdens de verbouwing van de N279 zorgen dat reizigers minder hinder ervaren om van A naar B te komen." De verbouwing moet in 2022 klaar zijn.

Onderdeel van groter project

De nieuwe OV-diensten in Veghel, Helmond en Asten komen er door het zogenoemde project SmartwayZ.NL. Met dit project willen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen de bereikbaarheid van Zuid-Nederland verbeteren.