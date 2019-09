Vierduizend kilo coke naar Oosterhout gesmokkeld: justitie eist torenhoge celstraffen

De politie noemt het onderzoek 'Robertsdale', een willekeurige naam maar ook een school in de VS (foto: Willem-Jan Joachems)

In de zomer van 2018 krijgt de politie informatie dat er drugs verstopt zitten in een zeecontainer vol bananen, vanuit Colombia. In de haven van Antwerpen vindt de douane inderdaad ruim vierduizend kilo coke. De blokken coke dragen negen soorten logo's, zoals dat van Chanel en Kenzo. Vermoedelijk zijn ze alvast geselecteerd voor de verschillende afnemers.

Verborgen microfoon en camera

De container krijgt afluisterapparatuur en een verborgen camera om te zien wat er mee gaat gebeuren. Dat wordt al snel duidelijk.

De Belgische transportondernemer Mushegh P. (39) stuurt een vrachtwagenchauffeur naar de haven en die neemt op 30 augustus de container mee. Stiekem volgen agenten het transport. Ze zien ook dat Mushegh P. zijn truckchauffeur volgt.

Op de vrachtbrief staat dat alles naar een fruitimporteur in Barendrecht moet. Maar op de A4 bij de afslag Halsteren draait de chauffeur ineens om en rijdt naar bedrijventerrein De Wijsterd in Oosterhout.

Oosterhout

Eindbestemming: de loods van Johan Van G. (50 ). Die was een paar uur van tevoren gevraagd of hij een vrachtje kon ontvangen. Door een 'zakelijk contact, een klant'. Hij noemt geen naam.

"Ik durf niet te zeggen door wie ik ben genaaid. Toen ik de aantallen hoorde kreeg ik een blackout. Dan ben ik toch wel bang voor mijn gezin", zei hij dinsdag tijdens zijn rechtszaak.

Als de vracht in Oosterhout arriveert, komt er nog iemand aanwandelen, Nabil T. (22), uit Amsterdam. In het dagelijks leven actief in de schoonmaakbranche. Nabil is er voor de inspectie van de lading. Hij maakt een foto van de dozen. Over de afluisterapparatuur horen agenten hem vragen aan de chauffeur: do you know where it is? Later zegt hij: "Alles moet er uit."

Ook hij durft in de rechtszaal niet te zeggen wie hem stuurde. "Ik moest alleen kijken of er iets beschadigd was. Het zag er netjes uit."

Erin geluisd

Johan haalt met een heftruck pallets uit de container. Nabil kijkt in de dozen in de container, net als de chauffeur. Kort daarna volgt volgde de politie-inval. Mushegh werd 6 minuten later van de A59 geplukt.

De chauffeur wordt kort daarna vrijgelaten, wegens gebrek aan bewijs. En zo blijven drie verdachten over. Ze blijven volhouden dat ze elkaar niet kenden, niks wisten van de vier ton coke en erin zijn geluisd.

'Het hele gebeuren schreeuwt om een uitleg’, zei een van de twee officieren van justitie dinsdag. Tegen Nabil T. en Van G. eiste ze 9 jaar. Tegen transportondernemer Mushegh P. 10 jaar. Omdat hij volgens het OM zijn chauffeur gedwongen heeft dit drugstransport te doen en omdat hij een organiserende rol had.

Johan van G. kijkt terug op wat hij zelf noemt een 'verschrikkelijk jaar'. Zijn loods is door de gemeente voor een jaar gesloten. Hij is klanten verloren. Klein lichtpuntje: hij wordt opa.

Donderdag zijn er nog pleidooien en een paar weken later doet de rechtbank uitspraak.