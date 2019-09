Vrienden willen keuken waarin Megan werd vermoord vervangen en starten inzamelingsactie

Megan werd op 19 augustus doodgestoken door een 16-jarige klasgenoot. Dit gebeurde in de keuken van het huis waar Megan woonde. Megan en de verdachte zouden een relatie hebben gehad. Hij wordt verdacht van moord of doodslag en zit voorlopig nog vast.

Naast het enorme verdriet en leed van het verlies van hun dochter dreigt nu ook een financiële strop voor de ouders van Megan, zo laten de initiatiefnemers van de crowdfundingsactie via een brief weten.

'Kosten hakken er keihard in'

"Ze hadden het beiden financieel keurig voor elkaar. Alle twee een leuk inkomen, een eigen woning, geen schulden en voldoende middelen om een normaal leven te leiden. Maar alle kosten en derving van inkomsten hakken er keihard in. Alle reserves en spaarcenten moeten worden aangesproken om de kosten te betalen. En zonder inkomen wordt het betalen van de vaste lasten voor de woning ineens moeilijk. Een stabiele financiële situatie verandert ineens in een onzekere en stressvolle toekomst."

De ouders, werkzaam als zzp'ers, kunnen voorlopig niet werken en lopen daarom inkomsten mis. "Ze willen beiden trachten om zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te stappen om afleiding en zingeving te krijgen. Echter kunnen ze niet aangeven wanneer ze daartoe in staat zijn", staat in de brief.

Daarnaast hakken de hoge kosten van het afscheid van Megan er flink in. Het gaat in totaal om zo'n 25.000 euro. Deze kosten zijn niet verzekerd en worden slechts gedeeltelijk door Slachtofferhulp gedekt.

Gevoelig

Misschien wel het meest gevoelige onderwerp is het vervangen van de keuken in het huis van Sandra. Megan werd in de keuken om het leven gebracht. Moeder Sandra heeft getwijfeld of ze überhaupt nog in het huis wilde blijven wonen, Ze heeft besloten dit wel te doen, om 'goede herinneringen aan Megan te koesteren'. Wel wil ze dat de keuken wordt vervangen. Met de inzamelingsactie hopen de vrienden ook hier geld voor op te halen.