Tweede wereldoorlog was in Gilze en Rijen altijd aanwezig, Nel zat 's nachts vaak in schuilkelder

Tijdens de oorlog was het relatief rustig in Brabant. Uiteraard was er de constante dreiging van de Duitsers, hoorde je vliegtuigen overkomen en pleegden het verzet aanslagen. Maar het front was ver weg en dat was iets waar je af en toe wat over hoorde. Maar als je rond de door de Duitsers bezette vliegbasis Gilze-Rijen woonde, was het heel anders. “We sliepen eigenlijk nooit op bed. We gingen wel naar bed, maar dan begonnen de sirenes weer te loeien en vluchtten we weer de schuilkelder in, achter het huis.”

Rondom vliegbasis Gilze-Rijen was de oorlog voortdurend dichtbij. Het vliegveld werd direct in 1940 in beslag genomen door de Duitsers. Een klein burgervliegveldje-in-aanbouw werd erbij betrokken en binnen vier maanden was een militair doelwit geboren. De Duitse vliegtuigen vlogen vanaf Rijen naar Engeland om daar Londen te bombarderen en de Engelsen op hun beurt bestookten het vliegveld onder de rook van Tilburg. De mensen in de buurt beleefden de oorlog heel anders dan in de rest van Brabant.

Schuilen in gat in de grond

Nel Goos was nog een klein meisje in de oorlog. Vele nachten bracht ze door in de schuilkelder achter haar ouderlijk huis. Het was niet meer dan een groot gat in de grond, met daaroverheen stro en bladeren. En daar zaten ze dan, het hele gezin Goos. Nel: “Aan de overkant van onze boerderij stonden 5 afweerkanonnen. Aan de achterkant was het vliegveld. Wij woonden er midden tussenin. Onze schuilplaats is nooit getroffen. Maar we moesten wel goed uitkijken. De scherven van alles wat om ons heen geraakt werd, bleven tussen het stro steken. “

Nel vervolgt: "Aan het eind van de oorlog waren de meeste Duitsers gevlucht. Maar twee waren ons huis in gekomen toen wij in de schuilkelder zaten. We hadden ze niet gezien. Een tank van de geallieerden reed recht op ons af, mijn broer rende naar buiten en kon de tank net voor ons tegenhouden. Het had maar een haartje gescheeld of ze hadden ons overreden. De geallieerden vertelden dat er twee Duitsers in onze boerderij zaten, maar wij zeiden oprecht dat dat niet zo was. Alles werd doorzocht en pas op de allerlaatste plek werden ze gevonden, ze zaten verstopt in de kelder onder het huis. Ze kwamen zwaaiend met witte zakdoeken tevoorschijn.”

