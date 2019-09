Condoomkraam met enorme aubergine moet jongeren naar de rubbers doen grijpen

Bezoekers konden bij de marktkraam een goedkoop proefpakketje kopen met verschillende condooms. Ook konden ze er gratis terecht voor advies. Bovendien was het mogelijk om condooms uit te proberen op groenten zoals bananen en aubergines. Echt storm liep het nog niet.



Kirsten Verschuuren (21) stopte wel eventjes bij de kraam. "Ik denk dat veel jongeren geen condoom gebruiken. Ze denken dat de pil slikken alleen genoeg is", vertelt ze. "Ik gebruik wel altijd een condoom. Het is belangrijk om te weten dat je geen ziekte krijgt."

Beetje idioot

"We doen het juist omdat het een beetje idioot is. Het valt op en mensen moeten erom lachen en praten erover", vertelt Erwin Fisser, campagneleider Soa Aids Nederland. De levensgrote opblaas-aubergine met een donut eromheen verwijst naar seks in de emoticon-taal. "Praten over condooms zorgt ook voor meer gebruik ervan."



Onenightstand

Tien jaar geleden gebruikte tachtig procent van de jongeren nog een condoom, zo blijkt uit cijfers van de GGD. In 2017 was dit nog maar 55 procent. Van de volwassenen met een losse partner of onenightstand gebruikt ruim de helft van de mannen en 40 procent van de vrouwen geen condoom. "Dit is een zorgelijke ontwikkeling", vindt Fissers.



Volgens hem zijn er verschillende redenen waarom mensen de rubbers links laten liggen. "De belangrijkste reden is dat sekspartners elkaar snel vertrouwen. Ook vinden mensen de seks zo minder lekker", vervolgt de campagneleider. "We kunnen het niet leuker maken, maar we kunnen ze wel helpen om condoomgebruik langer vol te houden. Er is namelijk veel meer te kiezen dan je zou denken." Ook wil hij mensen bewust maken van de risico's op SOA.



Komende zondag is de condoomkraam opnieuw te vinden in Eindhoven. Dan staat hij op het Ketelhuisplein.