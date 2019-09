50 kilo schoon aan de haak: baby-girafjes Jacques en Max geboren in Safaripark Beekse Bergen

Hoera! Dubbel feest voor Safaripark de Beekse Bergen, want er zijn afgelopen weekend twee girafjes geboren: Jacques en Max. En nee, het is geen tweeling, maar toevallig zijn twee moeders in hetzelfde weekend bevallen. Beide moeders en hun zoontjes maken het goed.

Vrijdag is moeder Michelle bevallen van Jacques en zaterdagnacht moeder Twinga van Max. Jacques is 1.70 meter hoog en weegt 45 kilo. Max is een stuk groter: 1.90 hoog en 50 kilo zwaar. De twee jonge girafjes hebben dezelfde vader.

Dat de twee girafjes in hetzelfde weekend zijn geboren, noemt Jeroen Floor van de Beekse Bergen ‘erg bijzonder’. “Hoe groter het dier en hoe langer de draagtijd, hoe moeilijk het wordt om de exacte datum van bevallen te voorspellen. Er zit altijd wel twee weken marge op. Dat maakt de geboorte van de twee in hetzelfde weekend zo bijzonder”, zegt hij.

Jacques Kaandorp

Girafje Jacques is vernoemd naar Jacques Kaandorp, de dierenarts van de Beekse Bergen die eind augustus na veertig jaar met pensioen ging. Veel mensen kennen hem van het Omroep Brabant programma Komt een Aap bij de Dokter.

“We vonden het als vanzelfsprekend om een van zijn favoriete dieren naar hem te vernoemen”, aldus Rens Willemsen, General Manager van het dierenpark. “Dat verdient Jacques, en het kleine girafje”, vult Jeroen Floor hem aan. “Jacques Kaandorp vindt het fantastisch er een jonge giraf naar hem vernoemd is.”

LEES OOK: Dierenarts Jacques Kaandorp van Beekse Bergen na 40 jaar met pensioen: 'Raar gevoel'

Grootste aantal giraffen in Europa

20 augustus mocht de Beekse Bergen ook al een nieuw jong girafje bewonderen: Natasja. Volgens Jeroen Floor maakt zij het 'heel goed'. Na de geboorte van Natasja, Jacques en Max lopen er nu 38 giraffen rond in Safaripark de Beekse Bergen. Daarmee heeft het dierenpark de grootste populatie giraffen in Europa.