Corsowagens Valkenswaard vakkundig afgebroken: 'Fijn om de wagen te slopen'

Zondag trokken ze na maanden van werk door de straten van Valkenswaard. Dinsdag worden ze gesloopt. De sloop van de wagens die meerden in het bloemencorso van Valkenswaard is traditioneel de afsluiting van het corso seizoen. "Ja wij vinden het altijd heel fijn, dat klinkt misschien heel stom, maar wij vinden het fijn om die wagen te slopen."

Wagenbouwer Edwin vervolgt: "Je bent er maanden mee bezig en je moet het toch een keer afsluiten."Met een helm op is hij bezig met het afbreken van 'zijn ' corsowagen. Na de sloop hebben de corsogroepen even rust. In november komen ze alweer bij elkaar om te praten over een nieuw ontwerp. Ze zijn er dus bijna een jaar lang mee bezig.

Lekker slopen

Wagenbouwer Ronald laat er ook geen traan om: "Na die maanden bouwen is het ook wel lekker om gewoon te slopen. Het is lang zat geweest het seizoen. Wij hebben een goed corso gedraaid, dus het is wel klaar zo."