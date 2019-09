Ouders overleden baby Luna starten petitie: 'Zo is haar dood niet 100 procent zinloos geweest'

Moeder Marloes opent de deur van het kamertje van baby Luna. In het wiegje staat een foto van het meisje. "Hier heeft ze de laatste dagen van haar leventje geslapen."

Luna overleed op 11 maart 2014. Tijdens de zwangerschap trokken de ouders al aan de bel. Marloes blikt terug: "Ik kwam aan het einde van de zwangerschap 43 kilo aan, voornamelijk doordat ik hele veel vocht vasthield. Ik zat in een rolstoel en had verschillende bloedingen. Maar ze wisten niet wat daar de oorzaak van was."

Complicaties

Marloes en haar man Chris werden keer op keer naar huis gestuurd met de mededeling dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Maar er bleek wel degelijk iets mis met de placenta. Iets waar het ziekenhuis bij 36 weken zwangerschap achter kwam, maar waar het stel naar eigen zeggen nooit van op de hoogte werd gesteld.

Die afwijkende placenta zorgde bij de bevalling voor problemen. Bij het breken van de vliezen van Marloes scheurde waarschijnlijk een bloedvat. Iets dat bekend had kunnen zijn als er een echo was gemaakt. Dit gebeurde alleen niet. Luna overleed thuis, tussen haar ouders in, aan de gevolgen van zuurstofgebrek tijdens de bevalling.

De petitie om Luna's stem te laten horen

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Hoewel de artsen zeggen dat ze met de kennis van toen alle nodige zorg hebben verleend, zijn Chris en Marloes ervan overtuigd dat Luna is overleden door een opeenstapeling van medische fouten. Daarom hebben ze tien artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis aangeklaagd bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Marloes legt uit waarom: "In het begin was het voor mij heel belangrijk om welgemeende excuses te krijgen. Inmiddels willen we vooral dat artsen niet nog een keer dezelfde fout zullen maken. En dat een moeder die soortgelijke complicaties heeft, goed wordt gecheckt, zodat zij haar kindje wel gezond ter wereld kan brengen."

Luna's stem

Chris en Marloes gaan naast de tuchtzaak ook een petitie starten, onder de naam Luna's stem. Vanaf vrijdagavond is die te tekenen op lunasstem.nl. "We vragen hiermee om transparantie en onafhankelijk onderzoek bij mogelijke medische fouten. En om te zorgen voor de juiste nazorg bij medische missers. Niet alleen voor de patiënten en nabestaanden, maar ook voor de zorgprofessionals. Want voor hen is het ook heel heftig om zoiets mee te maken."

De petitie is niet alleen online te tekenen. Vader Chris gaat er anderhalf jaar lang het hele land mee doortrekken, vertelt hij:

250.000 handtekeningen

Chris en Marloes hopen 250.000 handtekeningen te verzamelen. Die willen ze aanbieden aan de Tweede Kamer. Marloes: "Als we zo ver komen, dan is de dood van Luna niet 100 procent zinloos geweest. Dan hebben we samen met haar iets bereikt dat de gezondheidszorg in Nederland veiliger maakt."