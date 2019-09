Herdenking van gesneuvelde Brabantse militairen en verzetsmensen live te zien bij Omroep Brabant

Dodenherdenking in St. Willibrorduskerk in Waalre. (Foto: archief)

Noord-Brabant herdenkt woensdagavond alle Brabantse militairen en verzetsmensen die sneuvelden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De herdenking wordt gehouden in de St. Willibrorduskerk in Waalre en begint om halfzeven. Omroep Brabant zendt deze herdenking live uit op tv, website en app.

Tijdens deze herdenking spreekt onder meer zanger Guus Meeuwis. Zijn opa Cees was tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangene in Duitsland. De zanger verklaarde eerder al ‘zeer vereerd te zijn’ met de uitnodiging.

De herdenking is een van de oudste van ons land. De eerste ceremonie was al in de herfst van 1945, kort na de Tweede Wereldoorlog. Brabant is ook de enige provincie van Nederland met een eigen herdenking. Bovendien ligt in Waalre ook het graf van 'de onbekende soldaat'. Dat fenomeen is alleen bekend van sommige Europese landen zoals Frankrijk.

Zo onbekend is die onbekende soldaat overigens niet. Onder een grafsteen in de oude kerk van Waalre ligt de Eindhovense student Dick van Toor die sneuvelde in Rotterdam bij de Duitse inval, in mei 1940.

'Nieuwe stijl'

De provinciale herdenking was lange tijd in het voorjaar op 4 mei maar omdat Brabant in de herfst is bevrijd besloot de provincie samen met het lokale comité het in 2016 'nieuwe stijl' te doen, in september. Het is nu ook de opmaat voor de grote reeks herdenkingen door de hele provincie. Die beginnen traditioneel met de herdenking van Market Garden (17 september 1944) en eindigen eind oktober/begin november toen het grootste deel van Brabant was bevrijd

De lijst met alle namen van gesneuvelden heeft de laatste jaren een flinke update gehad, mede dankzij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch. Zo staan er ook meer foto's op en worden er steeds meer nieuwe verhalen toegevoegd. Er worden 2113 Brabantse militairen en verzetsmensen herdacht, allemaal mensen die sneuvelden van 1940 tot nu.