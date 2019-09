Wie durft? Fietsen in het pikkedonker om jagende vleermuizen te beschermen

HELMOND/NUENEN -

In de bossen tussen Helmond en Nuenen stikt het van de dwergvleermuisjes. Maar ook van de fietsers. Een fel verlicht fietspad is een fijn idee als je in de donkere wintermaanden ergens naartoe moet. Maar voor de jagende vleermuisjes is de verlichting funest. En dus moeten de fietsers op het drukke fietspad tussen Helmond en Nuenen in het donker gaan fietsen.