Mega Jackpot van de Staatsloterij valt in Best: 26,3 miljoen belastingvrij

De Mega Jackpot van de Staatsloterij is gevallen in Best. De gelukkige winnaar krijgt 26,3 miljoen euro, belastingvrij.

De abonnee had een heel lot en hoeft de prijs niet te delen. Nu de jackpot deze trekking is gevallen, staat deze 10 oktober op een bedrag van 7,5 miljoen euro.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dit jaar dat er een gigantische geldprijs in Brabant valt. In februari won een inwoner van de gemeente Reusel-De Mierden 27,8 miljoen euro in de Staatsloterij.

Ruim een jaar eerder won een man uit Tilburg 30 miljoen euro in de Oudejaarsloterij. Hij vertelde dat hij zeker niet zou stoppen met werken nu hij z’n grote prijs had gewonnen.