IJskoning Gerard Crusio schept zijn laatste hoorntje, nu mag zoon Coen het doen

Crusio is het oudste ijsbedrijf van Nederland. De opa van Gerard begon in 1915 met de zaak in Bergen op Zoom. Gerard was de derde generatie: “Ik ben op mijn dertiende begonnen. Ik mocht toen alleen nog niet achter de machines staan want dat was nog te gevaarlijk. Maar vanaf een jaar of zeventien heb ik altijd zelf ijs gemaakt. Tot vandaag, de laatste dag”, vertelt Gerard.

Gerard voor de ijssalon van zijn vader.

Of hij het gaat missen? “Vooral het contact met de mensen en ook met de klanten van vroeger. Aan de andere kant heb ik nu wel meer tijd voor bridge. Ik heb inmiddels al een paar honderd mensen les gegeven en ik speel zelf ook nog. Dat slokt behoorlijk veel tijd op. Voor het ijs kan ik hier altijd nog terecht want ik houd wel een abonnement op de zaak”, aldus Gerard.

Crusio blijft

‘Vierde generatie’ en huidige eigenaar Coen Crusio (37) zit ook al vanaf zijn achtste in de zaak. “Ik ga mijn vader zeker missen. Hij werkte altijd supernetjes en dacht altijd goed vooruit. Dat zijn dingen die ik van hem geleerd heb. Mijn vader werkte het laatste jaar nog één dag per week op mijn vrije dag. Maar gelukkig kan ik in noodgevallen nog steeds een beroep op hem doen.”

Coen en Gerard Crusio (Foto: Erik Peeters)

De ijsjes van Crusio zijn wereldberoemd in Bergen op Zoom en omgeving. Gerard werkte decennialang om de familierecepten te verbeteren. Hij werd ook Nederlands kampioen. Gerard: “Wanneer ik bij collega’s een ijsje neem, kies ik altijd vanille. Dan kun je het best beoordelen hoe goed ze hun vak verstaan."

"Of ik ons ijs het beste vind? Dat ga je toch niet over je zelf zeggen, dat laat ik aan de klanten over.”