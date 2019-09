Ronnie vroeg Ietje na de bevrijding ten huwelijk: ‘Liefde op het eerste gezicht, van zijn kant dan'

Gerard en Ietje deelden hun verhaal in 2014 al uitgebreid met Omroep Brabant. Dat verhaal kun je hieronder lezen.

Vanuit Engeland stijgen in de loop van de ochtend honderden vliegtuigen op, met als bestemming Nederland. In Grave lijkt het die zondag een normale dag te zijn. Zo moet Gerard Weeren naar de kerk, zoals elke zondag. Maar hij gaat liever biljarten in café De Maaspoort, ook zoals elke zondag.

Inwoners Grave ontvangen de bevrijders met gejuich

Zwaaiende parachutisten

Als dienst begint verdwijnen de kerkgangers naar buiten, richting het café. “Je moest op tijd zijn, dan was er nog een biljarttafel vrij”, vertelt Gerard. In het café hoort hij de vliegtuigen overkomen. “Nu vlogen er dagelijks vliegtuigen over, maar nooit zo vroeg. En ze vlogen veel lager.”

In de vliegtuigen zijn zwaaiende parachutisten te zien. Een dag later is Grave bevrijd. “Als er iemand was die een instrument bespeelde, was het al feest.” Vanuit het zuiden, via Hells Highway, komen ook de Britse grondtroepen in Grave aan. Een flink aantal van hen blijft om de brug te bewaken.

In alle straten van Grave wordt feest gevierd

Tiener

Ook Ietje Brands viert de bevrijding mee als tiener. Bij haar broer zitten Engelse soldaten ingekwartierd. “Een daarvan was Ronnie. Het was liefde op het eerste gezicht. Van zijn kant dan, van mij niet meteen.”

Ietje heeft een half jaar verkering met Ronnie. “Hij heeft mijn ouders zelfs gevraagd of hij na de oorlog met me mocht trouwen. Maar dat verstonden mijn ouders niet. En ik dacht: dat doe ik toch niet...” Ronnie wordt overgeplaatst naar België en Ietje heeft hem nooit meer gezien.

