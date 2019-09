Willem-Alexander krijgt een groentepakket van de Herenboeren, dan kan er thuis lekker gekookt worden

Op het landgoed dat de naam draagt van zijn overgrootmoeder kreeg de koning te horen hoe de 200 leden van de coöperatie hun dagelijkse eten van het land krijgen. Herenboeren Wilhelminapark teelt onder meer tientallen soorten groenten en fruit en houdt kippen, varkens en runderen. Een boer is aangesteld voor de dagelijkse werkzaamheden.

Willem Alexander was zeer geïnteresseerd en had veel vragen voor de Herenboeren. Zo was hij benieuwd of de leden al bezig waren met gezond voedsel en of er ook een ondergrens is aan de kwaliteit van de producten die worden geproduceerd. En ook wilde hij weten wat voor problemen de corporatie zoal tegenkomt.

Kijk in de video wat de Herenboeren precies doen en lees daarna verder.

2000 euro geïnvesteerd

De leden van de coöperatie hebben eenmalig 2000 euro geïnvesteerd in de oprichting van het boerenbedrijf en delen vervolgens de kosten, circa 11 euro per 'eter' per week. Ze krijgen dan wekelijks ongeveer 60 procent van hun voeding; groenten, fruit, aardappelen, eieren en desgewenst vlees(waren).

"Het is een heel mooie manier van boeren", zegt Geert van der Bruggen, de professionele boer die het bedrijf draait en daarvoor een salaris krijgt. "Niet meer naar de veiling, maar rechtstreeks naar de mensen die het eten", zegt Geert.

Er zijn inmiddels op twintig plaatsen in Nederland initiatieven gestart en er zijn verschillende plaatsen in Brabant waar ook plannen zijn om Herenboeren op te zetten.

Groentepakket voor Maxima

Willem Alexander kreeg na afloop van het werkbezoek een tas met allerlei producten van het land van de Herenboeren mee naar Den Haag. "Dan kan er thuis lekker gekookt worden met producten van ons land", zegt voorzitter Boudewijn Tooren lachend. Hij en alle andere herenboeren kijken tevreden terug op het bezoek van de koning.