Hijskraan takelt studentenflats naar hun plek in Eindhoven [VIDEO]

Er worden in totaal vier 'blokken' gebouwd. (Foto: Woonbedrijf)

EINDHOVEN -

De bouw van de driehonderd studentenflatwoningen aan de Insulindelaan in Eindhoven is woensdag begonnen. Met een hijskraan worden de prefabwoningen, die al in de fabriek zijn gemaakt, kant en klaar op hun plek gezet. De woningen zijn speciaal gebouwd voor buitenlandse studenten om het woningtekort voor studenten terug te dringen.