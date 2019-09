Stephan sprong voor hardrijdende auto's en met succes: de gemeente gaat strenger optreden

Hij was helemaal klaar met de hardrijders in zijn straat. Want de maximumsnelheid in de Hoogstraat in Eindhoven mag dan dertig kilometer per uur zijn, er wordt vaak flink gescheurd. Dus besloot Stephan tot een rigoureuze stap: met gevaar voor eigen leven sprong hij vorige week voor hardrijdende auto's om ze af te remmen. Met succes, want de gemeente gaat voorlopig strenger handhaven.

Bang is hij niet. Wel trots dat zijn actie tot maatregelen heeft geleid. "Het is een van de weinige keren in mijn 58-jarige leven dat ik echt trots ben op mijzelf ", zegt Stephan. Hij kreeg veel positieve reacties uit de buurt. Dat de gemeente Eindhoven nu strenger gaat handhaven is natuurlijk goed, zegt Stephan, al is het wat hem betreft wel tien jaar te laat.

Niet kwalijk nemen

Stephan kan het mensen nog geen eens kwalijk nemen dat ze geen dertig rijden in de Hoogstraat. "Het staat gewoon niet aangegeven, de gemeente heeft het niet afgemaakt." Daarom plaatst hij zelfgemaakte 30 kilometerbordjes in de straat. Volgens hem scheuren sommige mensen als gekken. Snelheden van boven de honderd kilometer per uur komen regelmatig voor.

Willeke woont ook bij de Hoogstraat en is blij dat de actie van Stephan geholpen heeft: "Ik heb twee bijna blinde kinderen. Als die oversteken en ze kijken niet helemaal uit, dan zijn ze al te laat, want die auto's kunnen niet meer stoppen."

Geef elkaar de ruimte

Onder het motto 'Geef elkaar de ruimte' gaat de gemeente Eindhoven zes weken lang campagne voeren om weggebruikers bewust te maken van het gewenste verkeersgedrag. De campagne is in samenwerking met de politie en gemeentelijke handhavers.