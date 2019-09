Zwaar ondervoede kinderen aten uit de vuilnisbak, zijn hun ouders schuldig aan poging tot doodslag?

Uit wanhoop aten ze op school uit de vuilnisbak en stalen ze eten van andere kinderen. Een van hen overleefde ternauwernood. Kinderen van een Japans stel uit Molenschot werden door hun ouders zwaar mishandeld, verwaarloosd en uitgehongerd, stelde het Openbaar Ministerie twee weken geleden. Het zou om poging tot doodslag gaan en daarom zouden zowel vader als moeder voor ongeveer vier jaar de cel in moeten. Donderdag is het woord aan de rechter.

Vijf van de zeven kinderen van het Japanse echtpaar lagen tien dagen lang ondervoed in het ziekenhuis, nadat hun ouders waren opgepakt. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak stelde de rechter dat één van de kinderen door de honger op het laatst 'een wandelend lijk' was. Een kinderarts beaamde dat een van de kinderen het bijna niet had overleefd.

Kind achtergelaten op parkeerplaats

Vader Hidefun M. (40) en moeder Noriko N. (39) kwamen in februari vorig jaar met hun zeven kinderen in Molenschot wonen. Ze leefden wat teruggetrokken en na een tijdje gingen er verhalen de ronde doen. De politie sloeg alarm toen de vader en moeder op weg waren naar Duitsland en een van de kinderen hadden achtergelaten op een parkeerplaats. Ze zouden op de vlucht zijn geslagen. In Limburg werd het gezin vervolgens onderschept door de Duitse politie.

Het stel zat al meer dan vierhonderd dagen vast, toen de rechtbank zich boog over hun daden. Het oordeel van de officier van justitie liet aan duidelijkheid niets te wensen over: deze ouders hebben geprobeerd vijf van hun zeven kinderen, jongens en meisjes tussen de zes en twaalf jaar, van het leven te beroven.

Tegen de muur gegooid

De kinderen werden volgens het OM niet alleen ondervoed, ook werden ze door het stel soms wekenlang opgesloten in de schuur of hun kamer. Ze zaten onder de blauwe plekken, omdat ze zwaar werden mishandeld. De vader zou sommige van zijn kinderen dagelijks hebben geschopt en geslagen. Een kind werd zelfs tegen de muur gegooid. Moeder keek toe.

Na de aanhouding van hun ouders zijn de zes oudste kinderen herenigd met de familie in Japan. Het zevende kind (een baby) is ondergebracht bij een pleeggezin.