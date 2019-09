Vijf kinderen uit één gezin zwaar ondervoed en mishandeld: Japanse ouders vier jaar de cel in

Hidefumi M. (40) en Noriko N. (39) uit Molenschot hebben vijf van hun zeven jonge kinderen zwaar mishandeld, verwaarloosd en uitgehongerd. Een van die kinderen overleefde maar ternauwernood. Poging tot doodslag, oordeelde de rechter in Breda donderdagmiddag. Vader Hidefumi en moeder Noriko moeten vier jaar de cel in, met aftrek van voorarrest.

Uit wanhoop aten ze uit de vuilnisbak en stalen ze eten van schoolgenootjes. Een van hen overleefde ternauwernood en veranderde door toedoen van Hidefumi (40) en Noriko (39) in een 'wandelend lijk', zo stelde de rechter twee weken geleden al.

Het stel kwam in in februari vorig jaar met zeven kinderen in Molenschot wonen. De meeste van die kinderen kregen de twee in eerdere huwelijken. Het samengestelde gezin leefde wat teruggetrokken en na een tijdje gingen er verhalen de ronde doen. De politie sloeg alarm toen de ouders op weg waren naar Duitsland en een van de kinderen hadden achtergelaten op een parkeerplaats. In Limburg werd het gezin vervolgens onderschept door de Duitse politie.

LEES OOK: Uitgehongerde kinderen haalden op school eten uit de vuilnisbak: ouders horen 4 jaar cel eisen

Tien dagen in het ziekenhuis

Na hun arrestatie werd duidelijk dat zich binnen het gezin iets gruwelijks had afgespeeld. Vijf van de zeven kinderen uit het Japanse gezin lagen tien dagen lang ondervoed in het ziekenhuis. De kinderen werden volgens het OM soms ook wekenlang opgesloten in de schuur of in hun kamer. Ze zaten onder de blauwe plekken, omdat ze zwaar werden mishandeld. De vader zou sommige van zijn kinderen dagelijks hebben geschopt en geslagen. Een kind werd zelfs tegen de muur gegooid, terwijl moeder toekeek.

Het oordeel van de officier van justitie liet tijdens de inhoudelijke behandeling twee weken geleden aan duidelijkheid niets te wensen over: Hidefumi en Noriko hebben geprobeerd vijf van hun zeven kinderen, jongens en meisjes tussen de zes en twaalf jaar, van het leven te beroven. De eis was vier jaar en bijna vier jaar cel.

'Dient geen enkel opvoedkundig doel'

De rechter zei dat er een aanmerkelijke kans was dat kinderen van het Japanse gezin van de honger dood zouden gaan. De ouders namen dat op de koop toe, aldus de rechter. Zelf schuiven de ouders elkaar de schuld in de schoenen. Volgens de rechter zijn ze allebei even schuldig.

Ook vrijheidsberoving van kinderen acht de Bredase rechtbank bewezen. Kinderen werden zelfs zeven weken lang opgesloten en kregen nauwelijks eten. "Dat dient geen enkel opvoedkundig doel", zegt de rechter. Ook het mishandelen, slaan en schoppen van de kinderen is grotendeels bewezen.

Moeder niet bij uitspraak

Bij de uitspraak waren donderdagmiddag alleen de Japanse vader en zijn tolk aanwezig. De moeder wilde er niet bij zijn.

Inmiddels zijn de kinderen opgeknapt en verblijven zij bij hun grootouders in Japan. Ook de andere twee kinderen van het echtpaar, een baby en een jongen van veertien, verblijven daar.