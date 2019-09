Piet en Francien zijn in de 80, maar de buren spannen de ene na de andere rechtszaak tegen hen aan

Het is een pittoreske straat met veel groen en mooie boerderijen. Maar het broeit al jaren in de Hazeldonksedreef in Liessel. De woede richt zich tegen de buren van Piet en Francien Goossens. Deze buren spannen de ene na de andere juridische procedure aan tegen het bejaarde stel. 'Psychologische mishandeling', zei een groep dorpsbewoners tijdens een protestactie vorig jaar voor het stadhuis van Deurne.

Ook donderdagmiddag is er weer een rechtszaak in Den Bosch. Deze keer over de bouw van een nieuw onderkomen voor de paarden van Piet en Francien, een stel dat al in de 80 is. Piet moest door een procedure van de buren zijn eerdere stal afbreken. Die bleek illegaal te zijn.

"Ik vind het zo zielig", zegt een nichtje in de rechtbank, dat het initiatief nam voor het nieuwe paardenonderkomen. Het is een schuin dak zonder muren, dat door een groep vrijwilligers is gebouwd.

'Paardjes belangrijk voor Piet'

"De paardjes zijn erg belangrijk voor Piet en nu hadden ze geen schuilplaats meer. Toen heb ik een mail gestuurd naar de burgemeester met de vraag wat we wel mochten bouwen. Nou, dit dus."

Maar de buren gingen opnieuw protesteren en sleepten de gemeente voor de rechter. "Wat heeft u eigenlijk tegen dit bouwsel?", vraagt de rechter zich donderdagmiddag af.

Illegale bouwsels

"Ik heb niets tegen dingen die gebouwd zijn volgens de wet- en regelgeving", zegt buurvrouw Saskia van Wieringen. Ze is vooral bang dat het perceel van Piet en Francien vol komt te staan met illegale bouwsels.

Zo maakt de buurvrouw zich zorgen over de bouwtekening, waar 'doorgetrokken lijnen' op te zien zijn bij de nu nog open stal. "Straks weer een wandje erin, een vloertje en dan hebben we weer een heel bouwwerk. De familie Goossens bouwt naar eigen inzicht, er zit gewoon geen stop op."

Illegaal woonhuis

Het paardenonderkomen is misschien nog het minste van de problemen van Piet en Francien. Ook is er onzekerheid over hun huis, een illegaal omgebouwde veldschuur. De Raad van State trok eerder dit jaar een streep door de omgevingsvergunning, ook een procedure aangespannen door Saskia van Wieringen.

De gemeente Deurne moet nu een nieuwe beslissing nemen over het woonhuis van het bejaarde stel. Die beslissing wordt volgende week verwacht.

Woedende dorpsbewoners

Vorig jaar had een grote groep dorpsbewoners het helemaal gehad met alle juridische procedures die werden aangespannen door de buren van het bejaarde echtpaar.

Een protestactie op het plein voor het gemeentehuis in Deurne volgde, bij een petitie werden 5000 handtekeningen opgehaald. "Deze psychologische mishandeling moet stoppen", zeiden de dorpsbewoners toen.

'Strijd tegen overheid'

Het is niet haar bedoeling om het bejaarde echtpaar het leven zuur te maken, zo zegt Saskia van Wieringen. "Ik wil als burger van Nederland kunnen vertrouwen op de wet- en regelgeving. En dat de overheid zijn taak serieus neemt. Dat is heel belangrijk voor mij. Ik strijd tegen de overheid, niet tegen de buren."

De rechter doet binnen 6 weken uitspraak.