Piet van Katwijk heeft 'zijn eigen' fiets na 41 jaar eindelijk kunnen kopen

Twaalf jaar geleden kocht iemand een oude Raleigh-fiets in een fietsenzaak in Gorinchem. Na een paar jaar kocht hij een modernere fiets, het rood-geel werd in de schuur gezet. Tot de vader des huizes begin dit jaar zei dat de fiets maar eens verkocht moest worden, die stond toch alleen maar in de weg. Toen de fiets op Marktplaats stond, kwam er een bod van de man voor wie de fiets ruim veertig jaar geleden gemaakt was: Piet van Katwijk.

Van Katwijk ging naar Deil, dronk een bak koffie met de eigenaar en ging met 'zijn' fiets terug naar huis. Hij stuurde het frame naar Engeland, waar het volledig gerestaureerd werd. Nu staat het met veel originele onderdelen in huis bij Van Katwijk, die drie keer de Tour de France reed. In de wintermaanden gaat de inmiddels 69-jarige wielrenner (die nog altijd twee tot drie keer per week een paar uur gaat rijden) de fiets in originele staat brengen.

Gegraveerde code

Toen Van Katwijk voor het eerst gewezen werd op de advertentie, had hij nog wat twijfels. Sommige stickers ontbraken. Uiteindelijk bleek het toch echt om zijn fiets te gaan. "Er stond PK.2.1978 in het frame gegraveerd. PK waren de eerste letters van mijn voor- en achternaam. De twee stond voor de tweede fiets. De eerste kreeg je voor de voorjaarsklassiekers, de tweede voor de Tour. En 1978 was het jaar. Zo had je ieder jaar twee fietsen. Daardoor wist ik zeker dat het mijn fiets was."