Windmolens zo hoog als de Euromast, 'Dit kun je mensen niet aandoen!'

Van den Berg vindt de komst van giga-molens van 234 meter hoog echt een stap te ver. "We hebben hier al uitzicht op veertig tot vijftig windmolens. De bevolking pikt de nieuwe exemplaren niet. Dit willen wij niet."

Megamolens

De gemeente Steenbergen werd donderdagochtend door de provincie buitenspel gezet in de windmolenkwestie. In 2011 werden de eerste afspraken gemaakt over de komst van nieuwe windmolens , maar uiteindelijk zagen de gemeente en de inwoners de megamolens in de Karolinapolder niet zitten. De provincie neemt de uitvoering van de plannen nu over.

Het besluit komt zowel voor de gemeente als de actiegroep als een verrassing. "Het is de afgelopen jaren natuurlijk ook niet echt goed gegaan. Alle gemeenteraden, colleges, opposities en coalities zijn hier even schuldig aan. Er zijn veel wisselingen geweest. Maar dit had toch wel anders gekund."