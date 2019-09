Wie herkent deze man die een buschauffeur in Den Bosch heeft mishandeld?

Het is nog niet duidelijk wie de man is. (Foto: Politie)

Wie is deze man? (Foto: Politie)

DEN BOSCH -

De politie heeft foto's verspreid van een man die op vrijdag 5 april een buschauffeur heeft mishandeld in Den Bosch. Op de foto's is te zien dat de man het in de bus aan de stok krijgt met de chauffeur.