Historische tocht trekt door Brabant, herdenking live op tv: '75 jaar toch iets speciaals'

Ongeveer vierhonderd jeeps, trucks en andere bijzondere voertuigen trekken zaterdagmiddag vanuit het Belgische Leopoldsburg, via Valkenswaard, Eindhoven, Son via Veghel naar Eerde, waar een deel van de para's neerkwam in 1944.

Omroep Brabant volgt onderweg de tocht vanuit Sint-Oedenrode. Ook Omroep Brabant-verslaggever Floyd Aanen rijdt mee op een authentieke legermotor. Hij gaat in het basecamp in Eerde een week lang leven als een soldaat in 1944. Op de website van Omroep Brabant lees je meer over deze beproeving.

Televisie

In onze televisieuitzending uit de dorpskom van Sint Oedenrode komen gasten langs, deskundigen, dorpsbewoners en de kleindochter van een bevrijder die vertelt over haar opa.

"75 jaar jaar is toch iets speciaals. En dat merk je want er is veel belangstelling voor het onderwerp. We zijn inmiddels zover dat de ooggetuigen uitsterven. Gelukkig zijn er nog wat allerlaatste veteranen onder ons. Hopelijk kunnen ze hun ervaringen over die hel van toen maar ook de vreugde van de bevrijding nog met ons delen", zegt Willem-Jan Joachems, die de uitzending zaterdag presenteert. "We vinden dit bij Omroep Brabant ook belangrijk om door te geven".

Bruggen veroveren

Operatie Market Garden, een plan van de Britse legerleider Montgomery, had als doel snel en massaal de bruggen over de grote rivieren in Nederland te veroveren om vervolgens via de stad Wesel snel door te stoten naar Berlijn.

Het plan was dat de luchtlandingen (Market) van de geallieerden ondersteund zouden worden door een groot oprukkend grondleger (Garden) vanuit België. In totaal werden meer dan 50.000 Britse, Amerikaanse, Poolse en ook Nederlandse militairen ingezet bij de operatie.

De Duitsers lieten niet zo maar over zich heen lopen en boden veel verzet, vooral rond Arnhem. Maar ook bij Veghel en Son slaagden ze er in lange tijd de geallieerde opmars te blokkeren. Daardoor liep de operatie te veel vertraging op. De grote doorstoot naar Hitler-Duitsland mislukte en werd uitgesteld tot begin 1945.

Market Garden bracht vrijheid voor inwoners van de dorpen en steden rond 'Hells Highway' maar ook geweld en verwoesting.

Het grootste deel van Brabant werd pas in de loop van oktober en begin november bevrijd.

