Gemeente Den Bosch waarschuwt: voer de eendjes niet

"Het is erg slecht voor de dieren én voor de waterkwaliteit. Eenden kunnen ziek worden en leven korter als ze regelmatig brood eten. Brood is te eenzijdig voedsel voor eenden. In brood zit veel zout en vaak is het zelfs beschimmeld. Ook is het niet nodig, want eenden eten vooral gras en waterplanten."

Het brood trekt bovendien ook ratten en muizen aan.

De ambtenaren gaan ook in gesprek met basisscholen om te kijken hoe ze kinderen en ouders beter kunnen voorlichten.