Grafschennis op oorlogsbegraafplaats wekt grote woede op: 'Vuil, ellendig en misselijkmakend'

"Schandalig. Ik heb hier geen woorden voor." Het zien van het compleet bekladde oorlogskerkhof in Mierlo roept vrijdagochtend heftige emoties op. Juist deze ochtend zouden basisschoolkinderen worden rondgeleid om te leren over de bevrijding, 75 jaar geleden. De vrouw van de gids vertelt: "Als je zoiets doet, moet je ook maar zo'n vent zijn om je naam erbij te zetten. maar die kan hij denk ik zelf niet schrijven. Zo lomp is dit."

De vrouw vervolgt: "Mijn man leidt hier elk jaar de schoolkinderen rond. We hebben ook weleens Engelse gasten ontvangen. We doen veel voor de begraafplaats."

'Soldaten met hakenkruizen zien voorbij marcheren'

Dat iemand anders het minder goed voor heeft gehad met het ereveld voor gesneuvelde militairen doet haar pijn. "De dader moeten ze voor jaren opsluiten." Haar man is vooral geraakt door het grote hakenkruis op de kapel: "Ik heb de oorlog nog meegemaakt. Ik heb soldaten voorbij zien marcheren met die hakenkruizen op hun uniform. Die vandalen weten echt niet wat ze doen."

Een vrouw staat met tranen in haar ogen te kijken naar de schade die is aangericht. Haar ouders zorgden jarenlang voor de oorlogsgraven: "Mijn hart huilt. Hier liggen jongens begraven van 17, 18 jaar, die ons bevrijd hebben."

'Alles beklad'

Omroep Brabant-verslaggever René van Hoof omschrijft wat hij vrijdagochtend ziet op Mierlo War Cemetery: "Het is niet een beetje beklad, nee, alles is hier beklad. Op vrijwel alle grafstenen staat een letter. Onvoorstelbaar."

Naast het in het oog springende hakenkruis op de binnenmuur van de kapel, staat ergens anders op de begraafplaats in het Engels geschreven: 'MH 17 leugen'. De overige bekladdingen omschrijft verslaggever Van Hoof als 'Engelse wartaal'.

De bekladdingen komen in de tijd dat oorlogsslachtoffers worden herdacht en uitgebreid wordt stilgestaan bij de bevrijding van Brabant 75 jaar geleden. Maandag staat een bloemlegging op het ereveld gepland. Dinsdag trekt een militaire colonne door Mierlo. Er wordt dan stilgehouden bij de begraafplaats.

Misselijkmakend'

Ook op social media roept de grafschennis hevige emoties op. 'Vuil, ellendig en misselijkmakend', schrijft iemand die naar eigen zeggen 'uit z'n slof schiet'. Een ander: 'Onfatsoenlijk! Wat je punt ook is, toch niet op een graf?' En een derde: "Zo gaan sommige in ons land om met onze bevrijders."

De politie laat weten dat in Mierlo op de Ambachtsweg ook een bord met plattegrond is beklad. "We onderzoeken of dat te maken heeft met de vernielingen op de oorlogsbegraafplaats."