Amerikanen en Duitsers jagen op elkaar, Market Garden verloopt stroef

Duitse versterkingen arriveren om Hells Highway vanuit Schijndel en Wijbosch aan te vallen. Ook vanaf de oostkant van de Corridor maken Duitsers zich klaar. De Duitsers plannen het opblazen van de brug bij Veghel die gebruikt wordt voor de geallieerde opmars.

Tegelijkertijd maakten ook de Amerikanen plannen. Ze zijn het beu om steeds Duitse aanvallen af te wachten en besluiten de vijand tegemoet te gaan: 'search and destroy', is de boodschap.

Aan het begin van de avond rukken de geallieerden met tanks vanuit verschillende plekken op naar onder meer Schijndel. Bij Sint Oedenrode kunnen ze terrein veroveren. Maar bij Olland gaan er ook tanks verloren en gaat het moeizaam.

Ook bij Heeswijk en Eerde willen de Amerikanen de komende nacht doorbreken. Een verdere escalatie lijkt onontkoombaar.

België

Bij de zuiderburen kunnen de geallieerden de frontlijn iets opschuiven.. Zo trekken Canadese troepen bij Merksem (Antwerpen) het Albertkanaal over naar Nederland. Bij Turnhout bereiken ze het kanaal. Ook bij Asten is er een succesvolle geallieerde oversteek.

Maar niet overal zit er beweging in het front: bij het Belgische Geel en Ter Aard woeden zware gevechten met honderden doden. Ook de burgerbevolking krijgt het zwaar te verduren. Het is een van de bloedigste hoofdstukken in de bevrijding van België. Aan Duitse kant is hier kampfgruppe Chill bij betrokken die later nog grote problemen in Brabant zou gaan veroorzaken.





Jubel

Bij Nijmegen maken de Britse grondtroepen en paratroopers contact. Ze krijgen nog meer greep op de zo belangrijke Waalbrug. Maar bij Arnhem verloopt operatie Market Garden verre van soepel. De kans op een mislukking groeit met de uren.

Kranten jubelen nog over de successen. Zo laat de Britse krant Evening Standard trots weten dat de brug bij Nijmegen van ‘ons’ is en dat Britse soldaten in Eindhoven verwelkomd zijn.

De kranten van 1944

