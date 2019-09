De dag dat Market Garden mislukte

Op de corridor bij Koevering onder Veghel is de Duitse kampfgruppe van majoor Huber nog steeds ingegraven. De fanatieke Duitsers laten zich niet verjagen. Doel is om met andere eenheden nog meer gebied te heroveren. Uiteindelijk willen ze dan de bruggen bij Veghel in handen krijgen en opblazen, zodat de geallieerde opmars onmogelijk wordt. Dat is hij nu al.

Geallieerde tank met hakenkruis

De Duitsers starten eerst een afleidende aanval richting Sint Oedenrode. En in Eerde proberen ze tevergeefs de Amerikanen te verjagen. Duitsers veroveren ook een Shermantank en schilderen er een hakenkruis op. Het enorme wapen wordt die dag terug veroverd.

Vanuit het zuiden rukken Amerikaanse troepen op over en langs de Corridor naar Koevering. Ze krijgen ondersteuning van de 7e Britse pantserdivisie, de befaamde 'Desert Rats'.

Drie Duitse krijgsgevangenen bij Havelt in Veghel (foto: National archives USA)

Van alle kanten sluiten de geallieerden de kampfgruppe Huber in rond Koevering. Uiteindelijk is de eenheid volledig omsingeld en is het afwachten tot ze zonder munitie komen te zitten.

De situatie is op sommige plekken onoverzichtelijk. Oss was kort bevrijd maar de Engelsen zijn vertrokken en Duitsers keren terug, vanuit Heesch. Op deze dag zuiveren de geallieerden Nistelrode maar Heesch lukt ze niet.

Besluit tot evacuatie

De hele situatie overziend besluit het geallieerde bevel dat de situatie hopeloos is: Market Garden is mislukt.

Alles wordt in gereedheid gebracht voor de terugtrekking in het uiterste noorden. Bij Oosterbeek moet iedereen de rivier over.

Brückenkopf

Het Duitse opperbevel is bang voor nieuwe luchtlandingen bij andere bruggen, zoals de Maasbruggen bij Venlo. Die waren in 1940 gebruikt voor de Duitse opmars en konden nu in tegenovergestelde richting voor de geallieerden van groot belang zijn: een ideale springplank naar het Ruhrgebied.

Daarom wordt de rivier de Maas aangewezen als nieuwe verdedigingslinie met de naam: 'Brückenkopf' (bruggenhoofd) Venlo. Ook de (Brabantse) dorpen in de buurt zoals Overloon worden onderdeel van die linie.

Een Britse Daimler pantserwagen, rijdt als eerste voertuig Helmond binnen. In de koepel, naast twee Britse militairen, staat verzetsman H. Piels, die de Britten gidst. Foto: NIMH

Daarom vertrekt kampfgruppe Walther uit de Corridor. Vanuit Gemert en via De Rips rijden ze richting de zuidkant van Oploo om daar nieuwe posities in te nemen. Omdat de Duitsers hele gebieden ontruimen, maken de geallieerden flinke terreinwinst op de 'oostflank'. Binnen een dag is de hele gebied tussen Helmond/Deurne, Gemert en Sint Anthonis bevrijd.

Maar de vijand geeft niet op. Vier Duitse wagens rijden op deze dag hard Sint Anthonis in. Er breken vuurgevechten uit en er vallen diverse slachtoffers, onder wie twee Britse bataljonscommandanten. Het is het begin van gevechten in de streek die lang zouden aanhouden. Vooral rond Overloon.

Kempen

Op de linkerflank van Market Garden, in de Kempen, begint de strijd om de strategisch gelegen weg bij Reusel begint. Zware gevechten breken uit. De Duitsers lijken te verliezen maar het loopt de komende dagen heel anders dan iedereen denkt.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Zo kwamen we erachter dat er niet alleen maar over de strijd en de bevrijding werd geschreven. In een van de kranten staat een oproep om uit te kijken naar foxterrier Pukkie. Het beestje is tijdens het bombardement van Eindhoven weggelopen. Wie hem vindt kan een 'flinke belooning' tegemoet zien.

Naast alle oorlogsberichten staat er ook een oproep voor een weggelopen hond in de krant

