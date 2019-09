Opnieuw ramkraak bij juwelier 't Oude Schooltje in Sleeuwijk

Bij juwelier 't Oude Schooltje in Sleeuwijk is donderdagnacht een ramkraak gepleegd. Hierbij zijn onder andere sieraden en horloges buitgemaakt. De daders, vier mannen, zijn gevlucht in grijze auto.

Rond tien voor twee vond de ramkraak plaats bij de winkel aan de Nieuwe Es. Hierbij werd de pui met de auto eruit geramd. Drie mannen gingen vervolgens naar binnen en sloegen vitrines kapot. Daarna gingen ze ervandoor in de grijze auto, vermoedelijk een Audi.

Winkel voorlopig dicht

De winkel blijft vrijdag dicht, maar zal zo snel mogelijk weer opengaan. Alle sieraden van klanten die in reparatie waren, zijn achtergebleven.

In juni 2017 was de juwelier ook al slachtoffer van een ramkraak. Toen werden honderden horloges gestolen. Deze ramkraak werd destijds ook behandeld in Bureau Brabant. Vorig jaar werd een 25-jarige man uit Tilburg hiervoor opgepakt.

Inbraak kledingwinkel Kaatsheuvel

Iets later in de nacht, rond drie uur, vond er een inbraak plaats bij een kledingwinkel in Kaatsheuvel. Ook daar gingen de daders er vandoor in een grijze auto, vermoedelijk een Audi. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee zaken.