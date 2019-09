Eeuwenoude Abdij van Berne opent deuren voor toeristen, ondernemers en kwetsbare mensen

Het motto van de achttien Norbertijnen in de Abdij van Berne is 'Vita Mixta', oftewel: een balans tussen stilte en actie. De nieuwe plannen zorgen wellicht voor iets meer actie, maar ook de stilte wordt niet vergeten.

Toerisme is een van de plannen die op het lijstje van de Norbertijnen staan. Bij de abdij is al een winkel en je kunt er een pilsje drinken. "Misschien kunnen we wel toeristen uit heel Europa aantrekken", zegt abt Denis Hendrickx. "De regio is hier natuurlijk erg mooi, met Den Bosch en kasteel Heeswijk." Het klooster wil dan ook graag extra kamers voor gasten.

Een ander plan is om het oude gymnasium gereed te maken worden voor ondernemers. De broeders willen ook graag creatieve en ambachtelijke ateliers aantrekken. Daarnaast willen de Norbertijnen woningen voor kwetsbare mensen bouwen op het terrein. Aan hun eigen verblijven wordt gesleuteld, want de broeders hebben veel privacy nodig. "Je hebt die stilte nodig om op een goede manier de maatschappij tegemoet te kunnen treden", zegt abt Hendrickx.

Miljoenen

De herontwikkeling van de abdij en de kosten van het beheer en onderhoud van de oude gebouwen zijn geraamd op ruim 56 miljoen euro de komende dertig jaar. De provincie geeft 1,8 miljoen euro, de gemeente draagt ook een steentje bij met 200.000 euro. Ook verkopen de Norbertijnen zelf onroerend goed om geld in het laatje te brengen.

Het behoud van het kloostercomplex is belangrijk, vinden provincie en gemeente. Het is een van de weinige nog resterende kloostergebouwen waarvan delen nog uit de Middeleeuwen stammen. Een deel dateert uit 1546 en was vermoedelijk een jachtslotje van hertog van Brabant. De Norbertijnen wonen er ook al sinds de Middeleeuwen.

De Norbertijnen in hun kerk in de Abdij van Berne (Foto: Alice van der Plas)

Pater van den Elsen

De abdij bracht ook een beroemdheid voort, pater Van den Elsen, een belangrijke voorvechter van de emancipatie van de Brabantse boeren en de landbouw. Hij werd daarom de 'boerenapostel' genoemd. Hij was onder andere mede-oprichter van de voorloper van boerenorganisatie ZLTO en de Boerenleenbank, die later opging in de Rabobank.