Schoonmaken grafstenen in Mierlo begonnen, maar verf gaat er nog niet af

Grafstenen en muren van de begraafplaats werden donderdagnacht besmeurd met zwarte verf. Zo werd de kapel van de rustplaats ontsierd door een groot hakenkruis.

Schoonmakers probeerden vrijdagmiddag met water van een temperatuur van 110 graden de verf met een drukspuit te verwijderen. De inkt is echter al te ver in het steen getrokken om het eraf te kunnen spuiten.

De saneringsdienst trok zich na de mislukte poging terug om te overleggen wat de andere opties zijn. De Commonwealth War Graves Commission, een internationale organisatie die zich ontfermt over oorlogsbegraafplaatsen, gaf vrijdag aan dat er alles aan wordt gedaan om de begraafplaats dezelfde dag nog op te knappen.

Het is nog een raadsel wat de intentie van de vandaal was. Op de buitenmuur van de begraafplaats Mierlo war Cemetry staat in grote zwarte letters 'MH 17 lie' geschreven. Op de grafstenen staan ook meerdere teksten met verwijzingen naar complottheorieën geschreven. De bekladdingen komen in een periode dat uitgebreid stil wordt gestaan bij de bevrijding van Brabant in 1944, precies 75 jaar geleden.

LEES OOK: Bloemen als stil protest tegen bekladding oorlogsbegraafplaats: 'Bevrijders verdienen alle respect'