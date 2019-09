Bloemen als stil protest tegen bekladding oorlogsbegraafplaats: 'Bevrijders verdienen alle respect'

Het was Danny die vrijdagochtend als een van de eersten naar de begraafplaats op de Geldropseweg reed om een boeket witte rozen te plaatsen. ''We staan aan de vooravond van een zeer belangrijk weekend, waarin we 75 jaar bevrijding vieren. Een bos bloemen brengen als een vorm van stil protest is dan wel het minste wat ik doen. De negatieve uitstraling die begraafplaats nu heeft door de bekladding mag niet de boventoon voeren.''

Danny reageerde met afschuw toen hij aankwam op de begraafplaats. Hij kan niet bevatten waarom iemand de grafstenen zou willen bekladden. ''Als je een boodschap wil uiten, ga dan naar Den Haag en spreek met politici. Laat de mensen die hun leven hebben gegeven om ons te bevrijden gewoon met rust. Zij verdienen alle respect." De jonge vader vindt het stille protest een belangrijk signaal om als samenleving te geven. ''Als we dit normaal gaan vinden zijn we diep gezonken. Dit mag nooit meer gebeuren."

Geweten

Danny is niet de enige Brabander die de beheerders van de begraafplaats wil steunen. In de loop van de ochtend volgenden meer mensen uit de omgeving die met een bos bloemen een positieve boodschap willen achterlaten. ''Waarom?" staat op een kaartje van een van de boeketten.

Jean-Paul Verduijn uit Eindhoven biedt zich als vrijwilliger aan om de bekladde grafstenen, monument en kapel schoon te maken. ''Het maakt me niet uit wie dit op z'n geweten heeft. Het moet zo snel als mogelijk in ere worden hersteld."