Nieuwe Amphia-ziekenhuis Breda bijna klaar voor mega-verhuizing

Het gebouw zelf kostte al 225 miljoen euro en voor de inrichting van de 75.000 vierkante meter wordt ook flink de portemonnee getrokken.

3000 ruimtes

Het nieuwe Amphia-ziekenhuis is ruim opgezet, want vanaf eind dit jaar wordt alle verpleegzorg in Breda hier gebundeld. Want het voormalige Ignatius wordt ingericht voor dagbehandelingen en het Langendijk-ziekenhuis wordt gesloten en gesloopt. Zo heeft het nieuwe gebouw ruim 3000 ruimtes, van operatiekamers, kantoren, verpleegkamers, toiletten tot gangen en wachtruimtes.

Gerard Jacobs is verantwoordelijk voor de nieuwbouw: "Deze operatie is jarenlange voorbereid. Eerst wordt de medische apparatuur geplaatst en getest, dan alle meubels en tot slot volgt de grote eindschoonmaak. Ook worden komende weken 3500 medewerkers getraind in de nieuwe werkwijze." Om een indruk te geven van de omvang: alleen al voor de hygiëne worden er in het pand 6000 alcohol-dispensers en 3000 zeepdispensers opgehangen.

Eenpersoonskamers

Het nieuwe Amphia is één van de eerste ziekenhuizen in Nederland met alleen maar eenpersoonskamers, 527 maar liefst. Jacobs: "De overweging daarbij was dat we willen voorkomen dat mensen elkaar besmetten. Als je samen op een kamer ligt, dan pik je sneller iets van je buurman of buurvrouw op. Maar ook het 'ik-tijdperk' speelt een rol. Mensen communiceren nu eerder via Facebook op de telefoon in hun hand dan met hun directe omgeving. Ze vinden het niet prettig meer om met z'n allen op een grote kamer te liggen."

Een doorkijk naar de binnentuin. (foto: Raoul Cartens)

De eenpersoonskamers, naast elkaar in lange gangen, hebben ook gevolgen voor de manier van werken voor het verplegend personeel. "Onze centrale werkplek lag in de oude situatie precies tussen de zalen, als een soort eiland. Je had goed overzicht. Nu ga je vaker echt individueel langs elke patiënt op zijn of haar kamer en sta je dichter bij die mensen", zegt verpleegkundige Laura de Kok.

Ze is enthousiast over de nieuwe kamers, met eigen sanitair: "Dus je hoeft geen douche of toilet meer te delen met je buurman of buurvrouw. Makkelijk schoon te maken, met oplopende plinten, met een neerklapbaar stoeltje voor mensen die niet zo lang staand kunnen douchen. We zijn hier ontzettend blij mee."