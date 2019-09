Veel overlast door storing ophaalbrug Bosscheweg in Tilburg

Het verkeer in Tilburg had tot zaterdagmiddag kwart voor een veel last van een storing bij de ophaalbrug over het Wilhelminakanaal. Die brug verbindt de Bosscheweg met het centrum.

"De hefbrug stond half open", liet een ooggetuige weten. "Een plezierjacht moest wachten tot de storing was opgeheven."

Omroepinstallatie

Via de omroepinstallatie kregen voorbijgangers te horen dat de problemen nog wel een tijdje konden aanhouden.

De politie probeerde het autoverkeer in de buurt in goede banen te leiden.

Vaker problemen

Ook begin 2017 kampte de brug met een fikse storing. Ook toen bleef de brug urenlang open staan. Dit veroorzaakte een ware verkeerschaos. Een halfjaar eerder was het ook al raak en in december 2014 kwam een vrachtschip in botsing met de hefbrug aan de Bosscheweg. De brug ging toen plotseling dicht toen het schip eronderdoor voer. Het wegverkeer kon toen weer vrij snel over de brug, maar het scheepvaartverkeer lag langere tijd stil omdat de brug aan de onderkant was beschadigd.