Honderden jongeren poseren in Tilburgse binnenstad in de hoop op een modellencontract

Je kon je ter plekke opgeven, maar de meeste deelnemers deden dat al vooraf. Uiteindelijk gingen 350 jongens en meisjes in het centrum van Tilburg de catwalk op. Daar werden ze beoordeeld door een vijfkoppige jury waaronder Josh Veldhuizen, die een eigen kledinglijn heeft en een verleden als model. "We letten vooral op uitstraling. Lengte en maten spelen minder een rol. Je moet opvallen."

Tussen alle meiden, want jongens zijn ver in de minderheid, valt het niet mee om je te onderscheiden. Ze zijn allemaal jong, slank en fris. Wie wat beter kijkt, ziet die donkere deelneemster met een grote vlek in haar gezicht. "Het is geen wijnvlek maar een huidaandoening", verklaart ze haar oneffen huid. "Ik denk dat ik zeker kans maak", gaat ze verder "want ik val op en straal zelfvertrouwen uit."

Knalrood haar

Jurylid Josh valt het op dat ze in het zuiden net een tikkeltje minder lang zijn. "We hebben dit jaar geen lengte-eisen gesteld. We zijn vooral op zoek naar opvallende verschijningen. Ik zag net een deelneemster met knalrood geverfd haar, zij is nu door naar de volgende ronde."

Een deelneemster uit Hulten is opgegeven door haar moeder, die naast haar staat. "Ik wist van niks maar moest ontzettend lachen toen mijn moeder vertelde dat ze me had opgegeven", giechelt ze. Of ze echt de modellenwereld ziet zitten weet ze niet en ook moeder is wat afwachtend. "Ze heeft ook een goed stel hersens waar ze andere leuke dingen mee kan doen."

Uiteraard trekt de catwalk veel bekijks in de binnenstad. Een Tilburgse staat met haar jonge dochters te kijken naar de loopjes over het podium. Moeder zou het wel zien zitten als haar dochters die ambitie ook zouden hebben, maar haar kroost schudt hard nee. "Iedereen moet doen waar die gelukkig van wordt, maar ik zou er niet blij van worden", klinkt het wat wijs uit de mond van de 8-jarige.

Contract

Uiteindelijk worden in heel Nederland tien jongens en tien meisjes geselecteerd voor de nationale finale op 12 oktober. Degene die daar wint krijgt een contract bij Elite Model Management Amsterdam en doet mee aan de wereldfinale waar een internationaal contract klaarligt ter waarde van 150.000 euro.