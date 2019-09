Grote bevrijdingsstoet trekt weer door Brabantse straten: ‘Dit gevoel is echt uniek’ [FOTO’S]

Vanuit het Belgische Leopoldsburg trok zaterdag een stoet van bijna vierhonderd oude legervoertuigen en militairen naar Schijndel. Veel mensen stonden langs de kant van de weg om te kijken naar de bevrijdingsstoet in het teken Operatie Market Garden en 75 jaar bevrijding. Op de Kennedylaan in Eindhoven stond de hele groep bijna twee uur stil om te pauzeren, daar namen veel mensen de kans om op de foto te gaan met de bijzondere voertuigen.

Ruim een uur voor het eerste voertuig de Kennedylaan op zou rijden, stonden de eerste belangstellenden al langs de weg. Niet veel later speelden kinderen op straat en reden veel fietsers over de weg. Een Kennedylaan in Eindhoven zonder auto’s, dat alleen is al een unieke gebeurtenis. Maar iedereen kwam vooral voor de vele voertuigen – die er 75 jaar geleden ook reden tijdens de bevrijding.

Ewout Wiedemeijer heeft zijn jeep net geparkeerd en kijkt met een glimlach rond. “Ik heb het zelf niet meegemaakt, het gevoel van mensen bevrijden of zelf bevrijd worden. Maar het gevoel dat je tijdens zo’n tocht als deze krijgt, dat is echt uniek. Dat is heel mooi. Je ziet veel mensen langs de kant, ook heel veel ouderen. Mensen die het meegemaakt hebben. Je ziet dat het iets met ze doet. Daar doe je het ook voor natuurlijk.”

Onze fotograaf was aanwezig en maakte een fotoserie van de tocht.

Kamp

De groep, met deelnemers uit elf verschillende landen, stopte uiteindelijk in Veghel. Daar is tot en met volgende week zaterdag Basecamp Vlagheide. Op zondag 22 september rijden ze het laatste stuk van de bevrijdingsroute, naar Nijmegen. Het kamp is iedere dag van 09.00 tot 18.00 uur te bezoeken. Omroep Brabant-verslaggever Floyd Aanen leeft de hele week als een soldaat in 1944.

