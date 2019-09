Raceauto rijdt opzettelijk publiek in bij De Kempen Cross in Leende, vier gewonden

Auto rijdt publiek in bij crossevenement in Leende

Bij een autocross-evenement van De Kempen Cross aan de Maarheezerweg-Zuid in Leende is zondagmiddag rond kwart over vijf een racewagen het publiek ingereden. Er zijn vier mensen gewond geraakt, onder wie een jongetje. Vermoedelijk is opzet in het spel. Twee verdachten zijn opgepakt. De politie was massaal aanwezig.

Het incident gebeurde tijdens de prijsuitreiking, vlak nadat een groepje mensen ruzie had gekregen. Een van de laatste races kon niet doorgaan, omdat het terrein te droog was. Een man van 21 uit het Limburgse Reuver wilde daarop zijn inschrijfgeld van tien euro terug en ging naar de bar. Daar zou ruzie zijn ontstaan over het geld. De man zou vervolgens in zijn crosswagen zijn gestapt en op het publiek zijn ingereden. De man is aangehouden.

'Mensen vlogen door de lucht'

Organisator Rowin de Bruijn zag het gebeuren. "Ik hoorde een auto starten en die reed op het publiek in", zegt hij. "Ik zag mensen de lucht in vliegen en hoorde een hoop geschreeuw. Dit is waanzin." Volgens De Bruijn wilde de man nadat hij op de mensen was ingereden nog verder rijden. Hij heeft de auto toen met een aantal mensen tegengehouden. De wielen kwamen vast te staan in het zand. De groep heeft de chauffeur vastgehouden totdat de politie er was.

De politie hield ook een 17-jarige vrouw uit Veghel aan. Volgens de organisatie zou die vrouw de vriendin zijn van de bestuurder. Na het incident zou de vrouw in de auto zijn gaan zitten en de schuld op zich hebben genomen.

Gewonden

Twee mannen, een vrouw en een jonge jongen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Zij zouden vooral botbreuken hebben opgelopen. Drie andere mensen zijn op het circuit gecontroleerd door ambulancepersoneel.



