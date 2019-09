De politie heeft zaterdag een 21-jarige automobilist uit Lage Zwaluwe aangehouden met 110 liter pure amfetamine in zijn auto. De grondstoffen voor speed hebben een waarde van 2,8 miljoen euro.

De man is op de A4 ter hoogte van Roelofarendsveen aangehouden. De grondstoffen zijn in beslag genomen. Hij moet later voor de rechter verschijnen.