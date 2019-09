LEENDE -

"Ik heb 112 gebeld, maar ik stond echt te trillen", zegt Rowin de Bruijn. Hij zit in de organisatie van De Kempen Cross. Na een ruzie over geld reed een man met een crossauto het publiek in. "Die man snapt niet dat een auto een moordwapen is. Ik kan het niet bevatten." Bekijk de complete reactie van de organisator in de video hieronder.