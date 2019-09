Man (30) opgepakt voor steekpartij Breda, drie jonge slachtoffers probeerden vechtpartij te sussen

In het huis van de aangehouden man vonden agenten een mes en een kledingstuk dat overeenkwam met het signalement van de verdachte dat zondag snel na de steekpartij werd verspreid. De steekpartij gebeurde zondagavond rond negen uur langs het water aan de Argusvlinder bij het Westerpark in Breda.

Een van de slachtoffers raakte ernstig gewond. Hij werd met de grootste spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De twee andere gewonden, een jongen en een meisje, werden naar een ziekenhuis in Breda gebracht. De dader sloeg na de steekpartij op de vlucht. Vele tips die binnenkwamen, leidden de politie in de loop van zondagnacht naar de aangehouden verdachte. Voor zijn aanhouding werd een speciaal team ingezet

Burgemeester 'geschrokken en geschokt'

Uit de eerste getuigenverklaringen bleek volgens de politie dat voorafgaand aan de steekpartij een ruzie was ontstaan tussen verschillende mensen in het park. De ruzie liep uit op een vechtpartij. De drie slachtoffers probeerden de vechtende partijen te scheiden.

Een man pakte vervolgens een mes en begon om zich heen te steken. Daarbij raakten de drie gewond. Burgemeester Paul Depla van Breda reageerde zondagavond laat op Twitter op de steekpartij. Hij zei 'geschrokken en geschokt' te zijn.

In rug gestoken

De jongen die het meest ernstig gewond raakte, zou in zijn rug zijn gestoken. Het meisje zou in haar been zijn gestoken. En het derde slachtoffer zou een steekwond in zijn nek hebben opgelopen.

Zeven jongeren die in de buurt stonden van de ruzie die uitmondde in de steekpartij, werden door de politie meegenomen naar het bureau om een verklaring af te leggen.