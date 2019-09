A2 bij Maarheeze weer open, brandende vrachtwagen zorgde voor enorme vertraging

De brandweer bestrijdt het vuur in de vrachtwagen. (Foto: Johan Bloemers/SQ Vision)

MAARHEEZE -

De A2 tussen Maarheeze en Nederweert is maandag rond kwart voor een weer open. Dit laat een woordvoerder van de ANWB weten. Bij Nederweert vloog rond kwart voor zeven een vrachtwagen die papier vervoerde in brand. Vervolgens was de weg uren dicht.