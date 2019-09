Snelweg A50 urenlang afgesloten na ongeluk met twee vrachtwagens

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Op foto's is te zien dat achter de gekantelde vrachtwagen nog een vrachtwagen staat die beschadigd is. Rond elf uur werd de aanhanger aan de kant geschoven, waardoor het verkeer dat vastzat achter het ongeluk erdoor kon.

Op de A50 kantelde een vrachtwagen. (Foto: Joost Bruijsten)

Een ongeluk met vrachtwagens op de A50.

Omrijden

De ANWB waarschuwde voor flinke vertraging en raadde het verkeer richting Eindhoven aan om te rijden via Den Bosch (via de A59 en de A2).

Het was maandag een puinhoop op diverse wegen in Brabant. Een in brand gevlogen vrachtwagen veroorzaakt problemen op de A2 bij Maarheeze en op de Merwedebrug staat het helemaal vast na een ongeluk waarbij zes auto's en een truck betrokken waren.