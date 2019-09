Wat moet Omroep Brabant volgens jou onderzoeken?

Omroep Brabant en nieuwswebsite Follow The Money slaan de handen ineen om samen bijzondere onthullingen te doen. Maar dat kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we jouw hulp nodig!

Welke zaken in Brabant vind jij onderbelicht, welke misstanden moeten nu eindelijk eens onthuld worden en waar zouden meer mensen over moeten lezen? We willen het graag weten, zodat we er samen met onderzoeksplatform Follow The Money onze tanden in kunnen zetten.

Hoe werkt het?

De komende dagen kun je via de website en app je idee inzenden. Natuurlijk moet het gaan over een Brabantse kwestie en het is de bedoeling dat je ook uitlegt waarom het zo belangrijk is dat we hier eens goed in duiken.

Daarnaast kun je ook stemmen op alle ingezonden ideeën. De vijf voorstellen waarop het meest is gestemd gaan door naar de tweede ronde. Uiteindelijk kiest Omroep Brabant samen met Follow The Money welk onderwerp we nader gaan onderzoeken.

Stemmen

De eerste stemronde duurt 10 dagen en loopt af op 27 september

Om een idee in te kunnen sturen moet je je eenmalig (kosteloos) registreren op de website van Follow The Money, dat kan door hieronder door te klikken (of klik hier om mee te doen en hier om de pitches te bekijken):