Man (45) uit Oss het ziekenhuis in geschopt tijdens Bourgondisch 's-Hertogenbosch

Een man van 45 uit Oss is zaterdagavond bij een vechtpartij op de Parade in Den Bosch het ziekenhuis in geschopt. De man belandde rond elf uur zaterdagavond bij een vechtpartij op de grond. Hij werd vervolgens tegen zijn hoofd geschopt. Volgens de politie zou een groep van vijf mannen betrokken zijn bij de vechtpartij, zo laat ze maandag weten.

Op de Parade in Den Bosch werd dit weekend het culinaire evenement Bourgondisch ’s-Hertogenbosch gehouden. De vechtpartij vond tijdens het evenement plaats.

Een vrouw van 23 uit Vlijmen, een omstander die niks met de vechtpartij te maken had, kreeg in het tumult op De Parade een glas in haar gezicht gegooid. Ze liep volgens de politie ‘behoorlijk letsel’ op in haar gezicht en aan haar gebit. Ze heeft aangifte gedaan.

Nog geen aanhoudingen

De aanleiding voor de vechtpartij is volgens de politie nog niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden.