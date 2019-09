Rudolf Steiner School in Breda rouwt om 6-jarig jongetje dat omkwam bij brand Strijbeek

Leerlingen, ouders en leraren zijn maandag in diepe rouw nadat een 6-jarige leerling van de Rudolf Steiner School in Breda afgelopen weekend omkwam bij een brand in Strijbeek. Er wordt de hele dag uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van het jongetje, vertelt bestuurder Johan van Knijff.

De jongen zat in klas 1 van de vrije school, vertelt Van Knijff, wat vergelijkbaar is met groep 3. Zondagmiddag werden medewerkers al geïnformeerd over het tragische nieuws. "Toen is het hele team bij elkaar gekomen met ondersteuning van de GGD. We hebben overlegd over hoe we de ouders moesten informeren, hoe we met de kinderen moeten omgaan. Een van de moeilijkste dingen voor het team is dat ze met verdriet zitten, maar zich ook professioneel moeten opstellen", legt de bestuurder uit.

Maandagochtend zijn ouders en kinderen ingelicht op het schoolplein. Er waren extra mensen opgeroepen ter ondersteuning. "Als een leraar even de klas uit wilde, was dat mogelijk. Ook zijn er mensen vanuit de GGD ingezet voor extra steun."

Gedenkhoekje

"Er is een hoekje ingericht met kaarsjes, een foto van de leerling en een mogelijkheid om een boodschap op te schrijven. Vervolgens zijn alle 225 leerlingen bij elkaar gekomen in de aula. Er zijn stoelen in kringen neergezet. In de binnenste kring zaten de klasgenootjes van het jongetje. Eromheen was een kring met de ouders van deze kinderen. Daar weer omheen zaten alle andere kinderen van de school. Er waren bloemen en er is een lied voor hem gezongen."

Volgens Van Knijff heerst er een gelaten sfeer in de school. "Het is natuurlijk ontzettend erg. Veel ouders zijn erg betrokken bij de school en daarom kennen ouders elkaar goed en is het kind ook bij veel ouders bekend. Maar iedereen probeert ook flink te zijn voor zijn eigen kinderen." Er wordt de hele dag nog aandacht besteed aan het verlies.

Bij de brand in de nacht van zaterdag op zondag kwamen twee jongens van 6 en 9 jaar om het leven. De kinderen sliepen bij de oma van een van de jongens. Zij wist met nog een ander kind op tijd het chalet aan de Daesdonckseweg te verlaten. Het andere jongetje komt uit Rotterdam.