Verdachte van bekladding oorlogsgraven in Mierlo 'bonkte tot diep in de nacht op de muren'

De oorlogsbegraafplaats is op tijd schoon voor de herdenking. (Foto: Alice van der Plas)

MIERLO -

Keiharde muziek tot twee uur 's nachts. Geluiden van een boormachine en gebonk op de muren. De buren van de 36-jarige man, die wordt verdacht van de bekladding van oorlogsgraven in Mierlo, zeggen al een tijdje overlast te hebben. "Hij is heel teruggetrokken, we kennen hem helemaal niet."