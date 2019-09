Zijn het de sekswinkels in Putte die de bestuurder van het Google-autootje van de kaart brachten?

Het overkomt je wanneer je virtueel vanuit Belgisch Putte de grens wilt oversteken ter hoogte van de Grensstraat. Je kunt nog wel inzoomen richting de Antwerpsestraat in Nederland maar verder ‘rijden’ kan niet. Google Streetview stopt precies bij het grenspaaltje en de witte streep over de weg. In een groot deel van het dorp lijkt volgens Streetview niet te bestaan. Een dergelijke blinde vlek is vrij uitzonderlijk in onze provincie.

Tot hier en niet verder moet Google hebben gedacht (Foto: Erik Peeters)



“Dat komt waarschijnlijk omdat ze in Holland meer op hun privacy gesteld zijn”, lacht een Belgische mevrouw die net de Albert Heijn uit komt gelopen. “Ik heb er verder ook geen verklaring voor. In werkelijkheid bestaat er geen grens tussen de beide gedeeltes van het dorp. Dus dat zou in Streetview ook niet zo moeten zijn.”

Sekswinkels

Een inwoner van Nederlands Putte vindt het ook vreemd. “We hebben niks te verbergen hoor of het moeten de sekswinkels zijn. Het is mij ook niet eerder opgevallen. Eigenlijk kijk ik nooit in Streetview naar mijn eigen dorp. Ik ga het thuis meteen controleren. Het is in ieder geval wel lekker privé.”

Hoe lang de Puttenaren nog kunnen genieten van hun anonieme bestaan, is nog maar de vraag. Google laat in een reactie weten dat meldingen over plekken en plaatsen die onzichtbaar zijn in Streetview welkom zijn. Bij deze!