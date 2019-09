Harm zakt dag na crossincident in Leende thuis in elkaar: 'Hij kreeg kopstoot met helm'

Er is een vijfde slachtoffer van het crossincident in Leende, waarbij een auto opzettelijk het publiek in reed. Het gaat om Harm Traa (50) uit Kaatsheuvel. Hij werd door de bestuurder meerdere malen met een helm op zijn hoofd geslagen toen hij de sleutel uit het contact van de raceauto probeerde te halen. Harm raakte gewond, maar door de adrenaline voelde Harm zondag niets. Maandagavond zakte hij thuis echter in elkaar en moest hij naar het ziekenhuis worden gebracht, vertelt zijn vrouw Jolanda aan Omroep Brabant.

Bij het autocrossevenement aan de Maarheezerweg-Zuid vielen zondag vier slachtoffers. Een van de laatste races niet doorgaan, omdat het terrein te droog was. Een man van 21 uit het Limburgse Reuver wilde daarop zijn inschrijfgeld van tien euro terug en ging naar de bar. Daar zou ruzie zijn ontstaan over het geld. De man is vervolgens in zijn crosswagen gestapt en op het publiek in gereden.

Kopstoot met helm

De auto reed zich daarna vast in het zand. De vrouw van Harm, Jolanda Traa (36), vertelt dat Harm meteen op de auto afrende. “Hij is door het portier geklommen, want een crossauto heeft geen ramen. Toen is hij voor de bestuurder langs gekropen en heeft hij geprobeerd de sleutel eruit te halen”, zegt ze.

“Mijn man lag als het ware toen op de schoot van de bestuurder. De bestuurder had een helm op. Met zijn helm nog op zijn hoofd heeft hij een paar keer een kopstoot gegeven. Ook heeft hij op zijn pink geslagen.” Harm kon volgens Jolanda op dat moment niet veel doen. Hij heeft nog wel de sleutel kunnen pakken en is toen uit de auto gekropen.

Adrenaline

“Nadat hij uit de auto was gekropen, voelde hij pijn aan zijn hoofd en aan zijn pink”, zegt Jolanda. Jolanda ontfermde zich als EHBO-medewerker op dat moment over de slachtoffers. “Door de adrenaline heeft hij de knop om kunnen zetten en heeft hij mij meteen geholpen en eerste hulp verleend aan de slachtoffers.”

'Zakte in elkaar'

Toen ze ’s avonds thuiskwamen, had Harm volgens Jolanda nog steeds veel hoofdpijn. “Ik heb hem paracetamol gegeven en toen zijn we gaan slapen. Maandag had hij nog steeds hoofdpijn. Na het avondeten ging hij zijn handen wassen en toen zakte hij ineens in elkaar.”

Jolanda heeft toen direct 112 gebeld. De ambulance heeft Harm vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Hij ligt op dit moment op de spoedeisende hulp. “We hebben het verhaal verteld aan de ziekenhuismedewerkers en die konden aan de hand daarvan bevestigen dat het letsel kwam door de klappen van de helm”, zegt Jolanda.

Vijfde slachtoffer

Bij het incident raakten vier mensen gewond. “Harm is helaas het vijfde slachtoffer”, aldus Jolanda. Op dit moment is het volgens Jolanda nog ‘afwachten wat voor letsel Harm precies heeft’. Dat wordt onderzocht. Wel is al duidelijk dat Harm zijn pink heeft gebroken.

Woensdag gaan Harm en Jolanda aangifte doen van mishandeling en agressie tegen een hulpverlener.