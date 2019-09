Govert Sweep en Ties Granzier moeten ieder 2070 euro betalen voor betreden terrein rond Area 51

Een woordvoerder van de rechtbank in Beatty, een dorp in Nevada, zegt dat als de boete is betaald, beide vloggers donderdag vanuit de VS terug naar Nederland vliegen.Tot die tijd zitten de twee nog in de gevangenis. Is de boete niet vóór donderdag betaald dan wacht Sweep en Granzier nog een extra week in de cel.

Thomas Scherpenzeel van het bureau Managemen, die de zakelijke belangen van Granzier behartigt, zegt dat de geldboete het gevolg is van een schikking. Hij bevestigt dat de twee YouTubers blijven vastzitten in de VS tot ze naar Nederland vliegen. Ook zegt hij dat de foto- en videoapparatuur van de vloggers in beslag is genomen.

Het is volgens hem niet het doel geweest van de jongens om met hun actie een 'publiciteitsstunt te creëren', laat hij weten aan het NOS Jeugdjournaal. Dat de actie de YouTubers veel views en nieuwe abonnees heeft opgeleverd, noemt hij 'logisch'. "Het is wereldnieuws geworden."

'Een beetje uit de hand gelopen'

"Het was belangrijk voor ons dat deze mannen een celstraf uitzaten en dat ze ons een substantiële boete betalen", zegt openbaar aanklager Chris Arabia in een video die de politie online heeft gezet. "We nemen deze misdaad serieus. En mensen moeten begrijpen dat we deze nonsens niet tolereren."

In de video komen ook de Sweep en Granzier aan het woord. Ze beloven niet meer voor problemen te zorgen en zeggen blij te zijn als ze eenmaal weer naar Nederland mogen. "Het is allemaal een beetje uit de hand gelopen", aldus Granzier.

Geheime testlocatie

De twee vloggers werden vorige week woensdag door de Amerikaanse politie aangehouden toen ze het zwaar beveiligde terrein rond Area 51 wilden binnendringen. Area 51 is een geheime testlocatie van de Amerikaanse luchtmacht in de woestijn van Nevada.

Tijdens een interview met een Amerikaanse zender zei Sweep vanuit de gevangenis dat hij niet wist dat ze op verboden terrein waren. Dat ze werden opgepakt kwam volgens hem dan ook als een complete verrassing. "We hadden geen idee dat dit kon gebeuren. Lokale bewoners hadden ons wijsgemaakt dat we naar een plek konden rijden waar we de legerbasis konden zien. Niemand vertelde ons echter dat we daarmee de wet overtraden.”

'Niets verkeerd'

De twee werden donderdag op borgtocht vrijgelaten. "We wilden een mooie journalistieke video maken over iets wat op dit moment speelde", vertelde Sweep toen hij weer vrij was. Volgens Sweep was 'het helemaal niet slecht of verkeerd' wat hij samen met Granzier deed. Daar dacht de rechter in Amerika dus anders over.