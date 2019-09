YouTuber Govert Sweep na vrijlating: 'Wat we deden was helemaal niet verkeerd'

YouTuber Govert Sweep uit Boxmeer is blij dat hij weer op vrije voeten is in Amerika. Dat zegt hij vrijdagmorgen in een telefoongesprek met Omroep Brabant. "Tot nu toe ben ik bijna nooit in aanraking met de politie gekomen."

Sweep en zijn vriend Ties Granzier werden donderdagochtend om elf uur lokale tijd op borgtocht vrijgelaten. De jongens werden eerder deze week opgepakt nadat ze het terrein rond de zwaarbeveiligde luchtmachtbasis Area 51 in de Amerikaanse staat Nevada betraden.

"We zijn er blij dat we ons voor 500 dollar vrij hebben kunnen kopen. Maar aan de andere kant komt er maandag natuurlijk wel een rechtszaak", vertelt Sweep. "Dus tot dat moment is het nog even spannend voor ons, hier in Amerika. Maar we hebben een advocaat ingeschakeld, dus we gaan zorgen dat het helemaal goed komt. Die advocaat, hier uit Las Vegas, is een heel goede. Die heeft wel verstand van zaken."

'Mooie journalistieke video maken'

Sweep en Granzier werden dinsdag betrapt toen ze met hun auto de Nevada National Security Site enkele kilometers waren binnengedrongen. Volgens de Amerikaanse politie verklaarden ze bewust de borden 'Do Not Enter' en 'No Trespassing' (streng verboden toegang) te hebben genegeerd, omdat ze het terrein wilden verkennen.

"We wilden een mooie journalistieke video maken over iets dat op dit moment speelde", vertelt Sweep. "Veel mensen hadden het over het Area51-gedoe." Daarbij doelt hij waarschijnlijk op de Facebookoproep om de mysterieuze militaire basis - waar volgens geruchten een ufo en lichamen van aliens verborgen liggen - 20 september te bestormen. Hier reageerden wereldwijd vele tienduizenden mensen op.

Volgens Sweep was 'het helemaal niet slecht of verkeerd' wat hij samen met Granzier deed. "Maar opeens kwam er een draai aan."

LEES OOK: Wie is Govert Sweep? Slapen in spookhuizen en inbreken in afgebrand restaurant, alles voor de vlog

'Dit is iets wat ik normaal niet meemaak'

Sweep en Granzier belandden in de cel. "Dit is iets wat ik normaal niet meemaak. Tot nu toe ben ik bijna nooit met de politie in aanraking gekomen. Dit was wel even wat anders."

Vervolgens was hij het nieuws van de dag in Nederland. Maar daar kreeg hij in Amerika weinig van mee. "Tot we het deze ochtend zelf vanuit de cel op tv zagen, in het Amerikaanse nieuws. Toen verwachtten we al dat het verder zou gaan."

Spijt

Hij is zich ervan bewust dat zijn ouders zijn geschrokken van zijn actie. "Dat vind ik natuurlijk heel vervelend voor ze", benadrukt de vlogger uit Boxmeer. "Het is goed om hen weer te spreken."

Op de vraag of hij terugblikkend op het hele gebeuren slimmer had moeten zijn, geeft Sweep nog geen antwoord. "Dat ga ik pas na maandag doen. Dan vind ik het prima om een goed interview te doen en er de tijd voor te nemen. Dan komt het ook zeker op ons YouTubekanaal voorbij. Dan gaan we daarop alles uitleggen, hoe het voor ons allemaal was. Dat lijkt ons slimmer op dit moment."

LEES OOK: Beste vriend van YouTuber Govert Sweep: ‘Ik heb hem nog gewaarschuwd, maar hij ging toch’