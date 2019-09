Beste vriend van YouTuber Govert Sweep: ‘Ik heb hem nog gewaarschuwd, maar hij ging toch’

Jason van Daalen (21) schrok zich donderdagochtend kapot toen hij hoorde dat zijn beste vriend Govert vastzit in Amerika na het betreden van Area 51. Hij waarschuwde hem van tevoren nog voor de gevaren van zijn plannen. “Ik heb hem gezegd dat het niet slim was om te gaan, maar hij ging toch.”

Jason en Govert en zijn al van kinds af aan beste vrienden. De foto van Govert en zijn vriend Ties Granzier vanuit een Amerikaanse gevangenis, kwam daarom hard binnen bij Jason. “Daar schrik je toch wel van. Ik hoorde al een paar dagen niks van hem en maakte me al grote zorgen.”

'Niet slim'

De vrienden hebben het voor het vertrek van Govert nog gehad over zijn plannen. Hij heeft Govert niet geprobeerd tegen te houden, maar wel gewaarschuwd. “Natuurlijk weet je dat het niet slim is om daarheen te gaan. Het is vaker in het nieuws gekomen dat het gevaarlijk is en dat er van alles kan gebeuren”, zegt hij. “Natuurlijk, de risico’s kende hij zelf ook wel, maar uiteindelijk is hij toch gegaan.”

Het is nu afwachten voor vrienden en familie van de YouTuber. “Ik maak me best veel zorgen. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk terug is. Hopelijk is het een wijze les voor hem, maar we zullen zien.”

'Extra hard straffen'

Jason is blij dat het niet slechter is afgelopen. “Hij had ook neergeschoten kunnen worden. In januari is dat nog bij iemand gebeurd. Dus ik ben toch wel opgelucht. Liever dit dan dat hij neergeschoten zou zijn.”

Maar hij is bang dat de Amerikanen de twee mannen extra hard gaan straffen. “Ik denk dat ze op die manier anderen willen afschrikken zodat het evenement op 20 september niet doorgaat. Omdat mensen nu zien wat de gevolgen zijn.”

